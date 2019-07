Ministra da Saúde reconhece problemas no SNS

A ministra da Saúde anunciou esta segunda-feira que quer dotar a Maternidade Alfredo da Costa de um "quadro permanente de anestesistas e rever toda a assistência ginecológica e obstetra na cidade de Lisboa".A declaração de Marta Temido surgiu num dia em que várias operações programadas foram suspensas por falta de anestesistas. Uma situação que já se tinha verificado no último Natal e que obrigou várias grávidas a recorrer a outros hospitais.A governante, que falava na Sertã, acredita que a situação vai ser resolvida em breve pela administração da maternidade, mas reconhece que este é mais um dos problemas do Serviço Nacional de Saúde (SNS), que tem sido usado para alimentar uma campanha para o denegrir. Não aponta responsáveis, mas diz haver "uma estratégia de terra queimada, desleal para com as populações em termos de informação", que causa "perturbação e uma sensação de desconfiança que não é real".Marta Temido reconhece que "o SNS tem problemas e há trabalho a fazer e aspetos a melhorar", mas defende que "há que ser realista, resolver o que corre mal e não dizer que está tudo perdido". Reiterou a intenção do Governo de "não estabelecer novas parcerias público-privadas para gestão no setor da saúde, salvo PPP infraestruturais, e avaliar as existentes decidindo o seu destino consoante o resultado dessa avaliação".O Centro de Saúde da Sertã foi inaugurado ontem, após receber obras de remodelação no valor de 612 mil euros. Integra a Unidade de Cuidados de Saúde Personalizados e o Serviço de Atendimento Permanente, integrados no Agrupamento de Centros de Saúde do Pinhal Interior Sul.O bastonário da Ordem dos Médicos, Miguel Guimarães, disse ontem, em Vila Real, que não vai prescindir da missão de defender os utentes, os profissionais e a qualidade dos serviços, independentemente das pressões "da ministra da Saúde" ou "de outro político".Em resposta às declarações de Marta Temido, que disse haver uma estratégia de terra queimada face ao SNS, disse que "a Ordem dos Médicos não vai ceder a esse tipo de pressões".Marta Temido disse que "continua a haver uma assimetria grande na distribuição de médicos no País". As unidades locais de saúde de Castelo Branco e Baixo Alentejo foram "aquelas que perderam mais médicos desde o início da legislatura".Para acabar com as assimetrias, a ministra defende "a continuação do esforço de atribuição de incentivos às vagas nas regiões e equacionando novos regimes de trabalho no SNS". Defendeu que "o Interior e o Litoral merecem igual respeito".