Ministra da Saúde sublinha importância de funcionamento em rede no SNS

A ministra da Saúde sublinhou esta quarta-feira a importância do funcionamento em rede do Serviço Nacional de Saúde, considerando que o que importa é que os utentes sejam encaminhados e os cuidados prestados com qualidade e segurança.

"O SNS (...) funciona em rede e o que temos de garantir é que as respostas são dadas dentro da rede (...). Bem sei que todos gostaríamos que em todo o lado fossem dadas todas as repostas. No entanto, em determinados momentos do ano, em determinadas especialidades, em determinadas áreas geográficas, pode haver necessidade - e é isso que estamos a enfrentar neste momento - de maior funcionamento em rede com concentração de respostas", afirmou Marta Temido, quando questionada sobre o caso de Abrantes, onde as grávidas estão a ser encaminhadas para Santarém por causa do encerramento da urgência de obstetrícia.

A ministra, que falava à saída da primeira audição parlamentar regimental desta legislatura da equipa da Saúde, destacou: "Aquilo que temos que garantir é que as respostas são dadas dentro da rede do Serviço Nacional de Saúde".