Ministra da Saúde visita hospital de campanha em Lisboa com mais de 100 camas para doentes Covid

A ministra da saúde, Marta Temido, visitou esta quarta-feira o hospital de campanha colocado na Cidade Universitária, em Lisboa, com 158 camas disponíveis.Em declarações aos jornalistas, a ministra afirmou que estrutura destina-se a receber doentes infetados com Covid-19."Ainda esta semana vão receber pacientes", garantiu Marta Temido.A iniciativa conta com o apoio da Universidade de Lisboa e da autarquia. Foram destacados profissionais de saúde de vários centros hospitalares de Lisboa para a função.A ministra garantiu que a reunião com os epidemiologistas anunciada esta quarta-feira vai tratar de analisar as medidas em cima da mesa, assim como a nova variante do coronavírus com origem no Reino Unido.