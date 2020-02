Ministra diz que os vinte cidadãos em quarentena devido ao coronavírus estão bem

As 20 pessoas que chegaram no domingo da zona da China onde teve origem o novo coronavírus cumpriram o primeiro dia de quarentena tranquilamente e estão a ser tomadas medidas adicionais de conforto, disse esta segunda-feira a ministra da Saúde.

Marta Temido, com outros responsáveis do setor, fez o balanço em conferência de imprensa, um dia depois de 20 cidadãos (18 portugueses e dois brasileiros) terem chegado a Portugal, vindos de Wuhan, capital da província de Hubei, centro da China, epicentro de um surto do novo vírus (2019-nCoV) que já provocou a morte de mais de três centenas de pessoas.

A ministra fez um relato do que se passou desde que os 20 chegaram a Portugal, tendo quatro deles ficado instalados no Parque da Saúde e os restantes no Hospital Pulido Valente. O grupo esteve a descansar de manhã e durante a tarde foi visitado por profissionais de saúde, não havendo "elementos clínicos do estado de saúde a assinalar".