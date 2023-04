Ministra do Ensino Superior afirma que instituições podem resolver autonomamente casos de assédio na academia

A ministra do Ensino Superior, Elvira Fortunato, disse este sábado, em Esposende, que as instituições podem autonomamente resolver os casos relativos a alegado assédio moral e sexual, e descartou criar já uma estrutura nacional, apesar de a ver como "benéfica".

"Independentemente de até se pensar numa estrutura a nível nacional para resolver estes problemas, que eu penso que eles podem ser resolvidos com base na própria autonomia das instituições de ensino superior e dos órgãos que têm, desde o código de conduta, desde o provedor do estudante, desde os próprios conselhos pedagógicos, os diretores de curso", disse este sábado a governante em Esposende, no distrito de Braga.

À margem do lançamento da primeira pedra do Laboratório de Inovação e Sustentabilidade Alimentar do Instituto Politécnico do Cávado e do Ave (IPCA), a governante considerou que "há uma série de entidades dentro das instituições que podem ajudar e receber todas essas denúncias".