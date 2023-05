A poucos dias do início de mais uma edição da Feira Nacional da Agricultura, em Santarém, a maior do género em Portugal, a organização mantém a intenção de não convidar nenhum membro do Governo, a exemplo do que aconteceu recentemente na Ovibeja. A ministra da Agricultura, Maria do Céu Antunes – que não foi à Ovibeja –, é um dos alvos do descontentamento dos agricultores. “Se a ministra decidir vir, paga o seu bilhete e visita a feira como qualquer cidadão”, diz Luís Mira, secretário-geral da Confederação dos Agricultores de Portugal. O bilhete custa 8 euros.









“A ministra da Agricultura revela um total desconhecimento da realidade do setor. Os agricultores fizeram a maior mobilização de sempre, de norte a sul do País, mas as políticas não mudam. Falta executar 1200 milhões de euros do Quadro 2014-2022. Estas políticas não servem a agricultura portuguesa. Estamos a ser discriminados em relação aos espanhóis e franceses. Face à situação da seca, por exemplo, os respetivos Governos já apresentaram medidas. Portugal vai pedir ajuda mas não se sabe o quê”, salienta.

A Feira Nacional da Agricultura decorre de 3 a 11 de junho e será inaugurada pelo Presidente da República, Marcelo Rebelo de Sousa.