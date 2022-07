Ministro assegura que Portugal "tem um dispositivo policial maior do que outros países"

O Ministro da Administração Interna, José Luís Carneiro, irá reunir-se esta segunda-feira com chefias da Polícia de Segurança Pública do Porto e de Lisboa, após a situação de encerramento de atendimento de esquadras na cidade do Porto."Há mais operações e estas têm tido resultados de eficácia", referiu o ministro, sobre o dispositivo policial que Portugal apresenta. "O nosso dispositivo é maior que Paris e Nova Iorque", acrescentou.José Luís Carneiro referiu que um dos objetivos é investir em equipamentos policiais, assim como de proteção policial, tendo já "600 milhões de euros", para as despesas."Temos de olhar para os meios que temos à nossa volta e perceber como estes podem ser eficientes", disse o Ministro da Administração Interna, salientando que o mais importante, e segundo os inquéritos, as pessoas querem sentir-se seguras quando estão na rua: "Queremos criar junto das pessoas um sentimento se segurança"."As pessoas querem ver mais polícias nas ruas", frisou.Sobre as reuniões nas áreas do Porto e de Lisboa, José Luís Carneiro, afirmou que têm vindo a "trabalhar para que as respostas sejam robustas" e que têm em "curso uma estratégia de segurança urbana".Em atualização