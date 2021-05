Ministro da Administração Interna destaca cuidados sanitários dados aos imigrantes em Portugal

O ministro da Administração Interna disse esta segunda-feira que Portugal tem dado atenção aos cuidados sanitários dos imigrantes durante o último ano no âmbito da resposta à pandemia de covid-19.

"Portugal também assume enquanto presidência e assume no quadro da União Europeia estes princípios de que as migrações são essenciais, são positivas para a sociedade portuguesa e, nesse quadro, é fundamental que os migrantes estejam na primeira linha da atenção relativamente aos cuidados sanitários, e é isso que, num quadro de igualdade, tem sido feito na resposta à pandemia", afirmou Eduardo Cabrita aos jornalistas.

Na conferência de imprensa após a realização da conferência ministerial sobre a Gestão dos Fluxos Migratórios, no âmbito da Presidência Portuguesa do Conselho da União Europeia, o ministro foi questionado sobre os imigrantes que trabalham na agricultura no concelho de Odemira (Alentejo) e sobre as declarações do Presidente da República, que afirmou que é preciso retirar "muitas consequências políticas" deste caso.