Ministro da Defesa sobre viagem do navio-escola 'Sagres': "É das iniciativas mais importantes"

O navio-escola "Sagres" vai partir em janeiro para uma viagem de mais de um ano, integrada nas comemorações do V Centenário da Circum-Navegação de Fernão Magalhães, com o ministro da Defesa a afirmar que é uma das iniciativas "mais importantes".

A viagem do navio-escola "Sagres", que começa no dia 05 de janeiro de 2020 e termina em 10 de janeiro de 2021, foi esta quinta-feira apresentada em Lisboa.

"Esta será a quarta circum-navegação do navio-escola 'Sagres' nos seus 82 anos de história, mas é a mais importante e mais emblemática. É uma das iniciativas mais importantes do nosso programa de comemorações de 500 anos de circum-navegação por Fernão Magalhães", disse o ministro da Defesa, João Gomes Cravinho, na apresentação da iniciativa.

A viagem, com a direção de 371 dias, vai passar por 23 portos em 20 países dos cinco continentes.

"Este veleiro da Marinha, que vai estar em 23 portos, 20 países e navegar 41 mil milhas, mantém a nobre tradição desta embaixada portuguesa itinerante. Vai mostrar Portugal ao mundo", explicou.

João Gomes Cravinho destacou ainda as várias iniciativas que vão ocorrer durante a viagem, referindo que vão dar a conhecer a "Defesa, a Marinha e a história da 'Sagres'", além de apostarem em outras áreas, como a investigação científica.

O ministro disse igualmente que é esperado que mais de 200 mil pessoas visitem o veleiro português.

Já o ministro do Mar, Ricardo Serrão Santos, afirmou que o programa de comemorações do V Centenário da Circum-Navegação é transversal a todos os ministérios, com ações multidisciplinares, integrando setores como a ciência, economia, educação, cultura ou conhecimento, com várias instituições públicas e privadas.

"Existe um vasto programa de eventos de 2019 a 2022, com ações de natureza multidisciplinar. A viagem do navio é uma oportunidade para realizar ações concretas de promoção e divulgação, ou investigação científica. É também uma oportunidade para uma afirmação externa de Portugal", frisou.

Ricardo Serrão Santos destacou ainda a presença do navio em cidades da rede Mundial de Cidades Magalhânicas e em cidades da diáspora portuguesa durante a viagem.

"Esta viagem à volta do mundo tem um importante caráter formativo nos novos cadetes e vai desenvolver a bordo importantes projetos científicos, que demonstram a vitalidade e importância crescente da ciência marítima", disse.

Durante a viagem, o navio-escola "Sagres" vai participar nas comemorações da Descoberta do Estreito de Magalhães, em Punta Arenas (Chile), vai efetuar navegação conjunta com o navio "Juan Sebastian Elcano" e ser a "casa de Portugal" em Tóquio nos Jogos Olímpicos de 2020.