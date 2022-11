A subida de tom dos protestos estudantis, e sobretudo a invasão da Ordem dos Contabilistas no sábado, levou a PSP a efetuar uma reavaliação do risco do ministro da Economia, que desde domingo é protegido por elementos do Corpo de Segurança Pessoal em permanência.



Segundo o CM apurou, não houve uma ameaça concreta contra António Costa Silva, mas o foco dos organizadores das manifestações – desde há uma semana centenas de estudantes ocupam seis escolas e quatro universidades em Lisboa – na pessoa do ministro da Economia obrigou a PSP a tomar medidas para evitar que Costa Silva seja abordado de forma violenta.









