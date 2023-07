Ministro da Educação com reforço da segurança

O ministro da Educação garante que o seu dispositivo de segurança foi reforçado. "Decorreu da avaliação de risco que foi feita pela polícia na sequência de um ataque bastante violento, com murros e pontapés, ao carro em que ando e de algumas manifestações na rua também com uma certa violência por parte de professores", afirmou João Costa, em entrevista ao ‘Expresso’, sublinhando que se trata de "ações pontuais, porque os professores não são aquilo".O episódio relatado remonta a 1 de março, em Faro, há quase quatro meses. João Costa revela que já ouviu "insultos" na rua, mas que "na maior parte das vezes encontra pessoas muito simpáticas". E conta que passou uma noite "a beber umas cervejas" num jantar de professores no prédio onde mora depois de uma manifestação.Quanto aos cartazes considerados racistas pelo primeiro-ministro, João Costa diz que incitam "ao ódio e a comportamentos violentos" e garante que "estiveram em todas as manifestações de todos os sindicatos, apesar das demarcações que fizeram depois".O ministro avisa que o dossiê de recuperação do tempo de serviço "para o Governo está fechado" (a Fenprof reagiu prometendo mais luta no próximo ano letivo) e diz que a instabilidade é também provocada por "uma espécie de competição entre sindicatos". Costa promete incentivos a docentes deslocados, mas não diz para quando.