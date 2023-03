Sindicatos e ministro da Educação voltam esta quarta-feira a sentar-se à mesa das negociações. Adivinha-se novo braço de ferro. Na agenda do Ministério da Educação vai estar “a correção dos efeitos assimétricos internos à carreira docente, decorrentes do período de congelamento”.Em contraponto, a plataforma de nove sindicatos lembra que já apresentaram uma proposta para a recuperação integral faseada do tempo de serviço. Ontem, no acampamento em frente ao Parlamento, em Lisboa, dezenas de professores prometeram continuar a lutar. André Pestana, coordenador do STOP (não faz parte da plataforma), falou em “desconsideração” por parte do ME por apresentar propostas apenas no dia da reunião, manifestou dúvidas sobre o descongelamento de carreiras e voltou a exigir um aumento mínimo de 120 euros para todas as pessoas que trabalham nas escolas.