Ministro da Educação garante que 7983 professores deixam de ter contratos precários. Havia vagas para mais de 10 mil

O ministro da Educação, João Costa, assegurou, esta terça-feira, que 7983 professores deixarão de estar em contratos precários em 2023.Na apresentação dos dados das listas definitivas publicadas esta terça-feira, o ministro adianta que cerca de 2400 professores serão vinculados pela norma-travão e cerca de 5600 através da vinculação dinâmica."Queria destacar que é a maior vinculação dos últimos 18 anos. Vinculámos mais do dobro dos melhores anos", salientou.Comparando com as vinculações entre 2016 e 2022, este ano vinculam mais de 50% dos professores dos últimos sete anos.Confrontado com a hipótese de estes números estarem abaixo do espectado, João Costa reforça que o Governo "criou condições para vinculação de 10500 professores", mas "alguns optaram por não concorrer".