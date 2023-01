O ministro da Educação garantiu esta sexta-feira, após reunião com os sindicatos, que houve “um aumento de 24% na massa salarial dos professores desde 2015” e que “a opção foi neste momento centrar-nos no combate à precariedade”.



Estes aumentos estão relacionados com o descongelamento da carreira, em 2018 que, segundo declarações anteriores de João Costa, permitiu que 98,5% dos docentes progredissem um escalão e 90% destes avançassem dois.









