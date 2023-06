O ministro da Educação deu esta sexta-feira como certa a aprovação do diploma que acelera a progressão na carreira dos professores afetados pelo congelamento, passando por cima das ameaças de veto do Presidente.“O Governo já deu um passo face à posição inicial, que era dar a questão do tempo de serviço como arrumada. Um passo significativo que representa um investimento de mais de 160 milhões de euros na carreira dos professores, e agora é tempo também de haver o reconhecimento de que este passo foi dado”, afirmou João Costa à RTP, apelando a que se “devolva a serenidade às escolas”. Marcelo Rebelo de Sousa tinha avisado anteontem que ainda vai ouvir os sindicatos e que vetará o diploma se este não representar “uma solução equilibrada”.