Ministro da Educação reunido com ministras da Saúde, da Presidência e Costa para decidir fecho de escolas

A ministra da saúde, Marta Temido, o ministro da educação, Tiago Brandão Rodrigues, e a ministra da presidência, Mariana Vieira da Silva estão reunidos com o primeiro-ministro esta noite para decidir o fecho das escolas.Em cima da mesa está a decisão de encerrar já apartir de segunda-feira as escolas no sentido de travar a evolução da pandemia.Desta reunião sairá uma posição de princípio cujos termos serão decididos esta quinta-feira, em Conselho de Ministros. Recorde-se que o fecho das escolas é defendido pelos peritos da saúde, diretores de escolas e autarquias.Admite-se que este encerramento comece já esta segunda-feira e se prolongue até ao Carnaval.Esta reunião tardia sucede a reunião com especialistas que decorreu durante a tarde desta quarta-feira.