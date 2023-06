O ministro da Educação respondeu com um rotundo não à carta aberta enviada pela plataforma sindical para retomar negociações com vista à recuperação do tempo de serviço congelado. João Costa garante que quando o Governo devolveu 2 anos, 9 meses e 18 dias, em 2018, foi até ao limite possível. “Não nos comprometemos com mais, por sabermos que em termos de sustentabilidade financeira, de impacto nas aposentações (...) e de comparabilidade com todas as carreiras da administração pública não podíamos ir mais longe”, afirmou o ministro à TSF, sublinhando que o tempo de serviço devolvido “correspondeu a 70% do módulo de progressão de cada carreira”.João Costa acredita num aumento de docentes no próximo ano letivo, devido a “uma grande fuga de professores do ensino privado para o público, onde as condições salariais e laborais são melhores”, e por haver “um aumento significativo da procura dos cursos de formação de professores”.