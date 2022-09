Ministro da Saúde reúne-se sexta-feira com presidente do Hospital de São João sobre novo cargo no SNS

O ministro da Saúde vai reunir-se na sexta-feira com o médico Fernando Araújo, o nome apontado para o cargo recém-criado de diretor executivo do Serviço Nacional de Saúde, disse esta quinta-feira à agência Lusa uma fonte do Ministério da Saúde.

Outra fonte ligada ao processo adiantou à Lusa que a reunião decorrerá na manhã de sexta-feira, em Lisboa, e que no mesmo dia haverá declarações aos jornalistas.

O ministro da Saúde, Manuel Pizarro, já tinha dito que o nome do diretor-executivo do Serviço Nacional de Saúde (SNS) deveria ser anunciado esta semana, estando apenas a aguardar a publicação em Diário da República da regulamentação da direção executiva.