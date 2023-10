O ministro da Educação afirmou que o plano de recuperação das aprendizagens devido à pandemia foi prorrogado até 2024, mas sem reforço de professores, porque a medida deixou de estar suportada por fundos europeus e também porque apenas 60% das escolas o solicitaram.“Tivemos uma quase unanimidade na relevância do papel dos técnicos, das tutorias e do reforço das equipas multidisciplinares”, afirmou João Costa na comissão parlamentar de Educação e Ciência. O ministro desvalorizou uma auditoria do Tribunal de Contas, que considerou que o plano tem poucos recursos e uma monitorização insuficiente, alegando que não foram ouvidas as escolas.