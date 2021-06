Ministro do Ambiente acusa Catarina Martins de fazer declarações "infames e infundadas"

O ministro do Ambiente acusou este domingo a coordenadora do Bloco de Esquerda de fazer declarações "infames e infundadas" e advertiu que atrasar a vigência do decreto que regula a lei das minas apenas protege "arrivistas e garimpeiros".

Em declarações à agência Lusa, João Pedro Matos Fernandes repudiou posições esta manhã assumidas por Catarina Martins, durante a apresentação do candidato do Bloco de Esquerda à presidência da Câmara de Setúbal.

Entre outras críticas, a coordenadora do Bloco de Esquerda disse que o titular da pasta do Ambiente "é mais rápido e defender negócios do que os recursos naturais" e adiantou que irá pedir a apreciação parlamentar do decreto que regula a lei das minas.