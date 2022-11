Ministro do Ambiente diz que se deve valorizar voz dos jovens que se manifestam pelo clima

O ministro do Ambiente e Ação Climática, Duarte Cordeiro, defendeu esta quinta-feira que se deve "valorizar a voz dos jovens" que se manifestam a favor do clima, considerando essa voz um "sinal de futuro".

"Eu também me associo àquilo que é a saudação aos jovens que se têm manifestado em favor do clima", disse o ministro numa audição na Assembleia da República no âmbito da apreciação na especialidade do Orçamento do Estado para 2023, no seguimento de uma intervenção do deputado do Bloco de Esquerda Pedro Filipe Soares.

O deputado falou da conferência do clima que decorre em Sharm el-Sheikh, no Egito, e das exigências que as novas gerações fazem para uma transição do modelo económico que salvaguarde o seu futuro e o futuro do planeta.

"Uma saudação aos jovens que em Portugal e no mundo têm lutado por essa causa e aberto os olhos a muitos governantes", disse Pedro Filipe Soares.

A propósito o ministro disse que também se associava a essa saudação aos jovens, que se têm manifestado pelo clima.

"Acho que nós devemos sempre valorizar a voz dos jovens no mundo, e particularmente no nosso país, e não devemos ficar minimamente intimidados com ela, bem pelo contrário, é sinal de futuro, é sinal de que o nosso país tem quem lute com esperança pelo seu desenvolvimento", afirmou Duarte Cordeiro.

Esta semana dezenas de jovens têm encetado ações em escolas de Lisboa a favor do clima.

Esta quinta-feira , um grupo de alunos da escola secundária António Arroio, em Lisboa, colou-se às portas da escola, bloqueando a entrada, em protesto pelo fim dos combustíveis fósseis, e houve estudantes em protesto no telhado.

Os alunos estão desde segunda-feira a ocupar a escola, num protesto que se repete em outras cinco escolas e faculdades de Lisboa com uma reivindicação comum: o fim dos combustíveis fósseis.