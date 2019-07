Ministro do Ambiente faz declarações exclusivas sobre Prédio Coutinho

O Investigação CM conseguiu obter as primeiras declarações do Ministro do Ambiente sobre o Prédio Coutinho.



Em exclusivo ao Investigação CM João Pedro Matos Fernandes admitiu que o processo é irreversível. Só não sabe quando vai avançar.



Recorde-se que o Prédio Coutinho é o edifício que está mais perto da demolição, mas os moradores não desarmam, mesmo com a ameaça da Câmara de Viana Do Castelo, que exige milhões de euros de indemnização.



Ao Investigação CM, o presidente da Câmara Municial garante que se for caso disso dará ordens para os moradores serem retirados à força.