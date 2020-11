Ministro do Planeamento infetado com coronavírus

Nelson de Souza, testou positivo à Covid-19 esta quarta-feira à noite.





O Ministro do Planeamento,Na sequência do teste positivo ao Covid-19 do Secretário de Estado do Planeamento conhecido no passado sábado, o Ministro do Planeamento foi submetido a um teste, no mesmo dia, o qual apresentou um resultado negativo.Nelson de Souza manteve-se desde então em isolamento profilático, em regime de teletrabalho.Esta quarta-feira à noite, e depois de apresentar sintomas leves associados à Covid-19, o ministro realizou um novo teste, desta vez com resultado positivo.