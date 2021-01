Ministro dos Negócios Estrangeiros considera "absurda" suspensão de voos de Portugal para o Reino Unido

O Reino Unido suspendeu todas as ligações aéreas com Portugal e mais de uma dezenas de países latino-americanos para tentar travar a entrada da nova estirpe do coronavírus detetada no Brasil, que pode ser tão ou mais infecciosa do que a variante britânica. A medida está em vigor desde as 04h00 desta madrugada.

O Ministro português dos Negócios Estrangeiros, Augusto Santos Silva, afirmou esta sexta-feira que a proibição de voos de Portugal com destino ao Reino Unido é "surreal".Em declarações à RTP, o ministro referiu que a decisão baseia-se unicamente nas ligações entre Portugal e o Brasil.