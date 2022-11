O ministro do Ambiente, Duarte Cordeiro, está infetado com Covid-19 e por isso não pôde acompanhar o primeiro-ministro na abertura da Cimeira do Clima da ONU, no Egito, nesta segunda-feira, tal como estava previsto. Segundo fonte oficial do ministério disse ao CM, Duarte Cordeiro testou positivo na madrugada do passado sábado e, apesar das regras já não obrigarem a isolamento, o governante decidiu ficar a trabalhar em casa.