Ministro Eduardo Cabrita entrega carta para a viúva do ucraniano morto no Aeroporto de Lisboa com decisões do Governo

O Ministro da Administração Interna, Eduardo Cabrita, entregou esta sexta-feira à embaixadora da Ucrânia em Portugal, Inna Ohnivets, uma carta destinada à viúva de Ihor Homeniuk, o cidadão que morreu num centro de acolhimento temporário do SEF, no Aeroporto de Lisboa, a 12 de março deste ano.



Na carta destinada a Oksana Homeniuk, é dado conhecimento da decisão do Governo de assumir, em nome do Estado português, a responsabilidade pelo pagamento de uma indemnização sobre a morte do cidadão ucraniano.





No mesmo documento, o ministro deu ainda a conhecer as deligências que ainda decorrem sobre o apuramento dos factos ocorridos no local, assim como as respetivas responsabilidades criminais e disciplinares.

"A embaixadora Inna Ohnivets, por sua vez, transmitiu um convite do Governo da Ucrânia para o Ministro da Administração Interna visitar Kiev, a fim de se reunir com o seu homólogo para analisarem questões de interesse comum", pode ler-se no comunicado do Ministério da Administração Interna.