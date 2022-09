Ministro preocupado por só estarem inscritos nas escolas portuguesas 3.900 refugiados ucranianos

Cerca de 3.900 crianças e jovens ucranianos estão matriculados para este ano letivo em Portugal, um número aquém do total de refugiados menores que entrou no país, superior a 13 mil, uma situação que preocupa o ministro da Educação.

"Face ao número de crianças e jovens ucranianos que entram em Portugal, temos um número baixo de matrículas nas escolas", afirmou o ministro João Costa numa entrevista à agência Lusa sobre o início do ano letivo, que arranca entre esta terça e sexta-feira.

Até ao momento, só estão matriculados nas escolas portuguesas cerca de 3.900 crianças e jovens que fugiram da guerra na Ucrânia. São menos do que no final do ano letivo passado -- em junho eram 4.600 -- e um número significativamente abaixo do total de menores em idade escolar.

Segundo a última atualização feita na segunda-feira pelo Serviço de Estrangeiros e Fronteiras, desde o início da guerra, a 24 de fevereiro, Portugal concedeu 52.121 proteções temporárias a cidadãos ucranianos e a estrangeiros que residiam na Ucrânia, 13.686 dos quais a menores.

"É um número bastante baixo que nos preocupa, porque poderá haver alunos que estão a ter ensino à distância com a Ucrânia, mas nós vimos na pandemia que o ensino à distância não é eficaz e é difícil identificar exatamente onde é que estão todas estas crianças", referiu o ministro da Educação.

A preocupação também foi transmitida diretamente ao homólogo ucraniano, numa reunião que aconteceu na semana passada e em que João Costa pediu apoio para apelar às famílias ucranianas refugiadas em Portugal que inscrevam os alunos nas escolas e, de acordo com o governante, a Ucrânia vai, inclusive, enviar ao país uma delegação do Ministério da Educação para visitar as comunidades com o objetivo de reforçar esse apelo.

"É um processo complexo, porque há um grande desejo e expectativa por parte dos refugiados ucranianos que tudo termine depressa, que possam voltar muito rapidamente e que este seja apenas um período de transição", reconheceu o ministro.

Por outro lado, "a escolaridade é obrigatória em Portugal, não é possível termos crianças e jovens que não estão matriculadas", acrescentou, insistindo que, mesmo que os alunos mantenham o ensino à distância, essa solução não é a ideal.

"Estar na escola não é só estar na escola, é permitir também que as crianças que cá estão não estejam fechadas em casa ou não estejam na rua, e que possam estar também a formar novas amizades e a trabalhar todo o seu bem-estar geral", sustentou.

O ministro da Educação fez também um balanço positivo do processo de acolhimento desses alunos e da sua integração nas escolas portuguesas que, para muitos, já começou no ano passado.

Na altura, a Direção-Geral da Educação emitiu um conjunto de orientações que previam a sua integração, progressivamente, no currículo português, a começar com as aulas de Português Língua Não Materna, como já estabelecia um despacho de fevereiro, ainda antes do início da guerra na Ucrânia, que procura garantir o apoio aos alunos cuja língua materna não é o Português.

No fundo, o diploma passou a permitir que, numa primeira fase da sua integração no sistema educativo, os alunos, integrados numa turma, pudessem frequentar apenas as atividades letivas que a escola considere adequadas. E assim foi também para os novos estudantes ucranianos.

"Nós não precisámos de fazer regras novas para os refugiados ucranianos, porque o Ministério da Educação já tinha desenvolvido um conjunto de medidas", recordou João Costa, considerando que "houve uma grande capacidade de acolhimento".

A experiência de algumas escolas com um elevado número de alunos estrangeiros, como o Agrupamento de Escolas de São Teotónio, em Odemira, ou a Escola Secundária Fernão Mendes Pinto, em Almada, também serviu de exemplo, acrescentou o ministro, considerando que essas já faziam "um trabalho muito impressionante".