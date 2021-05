Miranda do Douro pede reavaliação da fórmula da cálculo de incidência de casos da Covid-19

O presidente da Câmara de Miranda do Douro pediu hoje ao primeiro-ministro para rever a situação epidemiológica do concelho, por considerar "desajustada" a fórmula de cálculo de casos covid-19 por 100 mil habitantes para territórios com baixa densidade populacional.

"Há um erro na fórmula e na apresentação do cálculo de números que prejudica os concelhos com menos densidade populacional. O concelho de Miranda do Douro tem seis casos ativos e muito provavelmente no final do dia de hoje ficará com zero casos ativos. O Governo terá que equacionar a reabertura das atividades económicas ainda hoje", disse à Lusa o autarca daquele concelho do distrito de Bragança.

Artur Nunes refere que os seis casos de covid-19 existentes no concelho de Miranda do Douro "estão circunscritos e sobre o controlo das autoridades de saúde".

"Esta fórmula de cálculo de incidência de casos covid-19 está errada. A forma como são apresentados os números também não é correta e prejudica gravemente os pequenos municípios, e o número de habitantes não pode ser a única fórmula para fazer encerrar um concelho do interior", vincou o também presidente da Comunidade Intermunicipal Terras de Trás-os-Montes.

Para o autarca, "não se pode fechar todo um concelho devido a uma situação que está circunscrita e devidamente avaliada por todos agentes de saúde e proteção civil".

A fronteira de Miranda do Douro com Castela e Leão (Espanha) vai abrir às 00:00 horas de sábado, o que vai "levar a uma maior procura pelo comércio e restauração desta cidade do Planalto Mirandês", referiu.

"Vivemos um longo período de confinamento e abrindo as fronteiras e com apenas seis casos circunscritos não faz muito sentido, e pedimos uma reavaliação urgente desta decisão", enfatizou Artur Nunes.

Oito concelhos dos 278 existentes em Portugal continental não avançam para a quarta e última fase do atual plano de desconfinamento, a partir de sábado, no âmbito do estado de calamidade devido à pandemia, anunciou na quinta-feira o primeiro-ministro.

Entre os oito concelhos impedidos de prosseguir para a quarta fase estão Miranda do Douro, Paredes e Valongo, que continuam no nível em que se encontram, ou seja, mantêm-se na terceira fase, depois de terem integrado há 15 dias o grupo de 13 municípios que ficaram em alerta, por terem mais de 120 casos por 100 mil habitantes em 14 dias.

Por seu lado, o presidente da Associação Comercial e Industrial de Miranda do Douro, César João, que sempre se mostrou contra o encerramento da fronteira de Miranda do Douro, disse que "esta é uma pequena maldade que o Governo fez aos mirandeses".

"O comércio e a restauração ansiavam por esta reabertura das fronteiras (...) e vê-se confrontado com o encerramento das atividades às 13:00. Em Miranda do Douro, tal como em outras localidades fronteiriças, o comércio e restauração funcionam no período da tarde, ao fim de semana", observou o dirigente.

As fronteiras terrestres com Espanha vão reabrir no sábado, anunciou o primeiro-ministro no final da reunião do Conselho de Ministros sobre a última fase de confinamento.

As fronteiras entre Portugal e Espanha estão fechadas desde janeiro devido à pandemia de covid-19, sendo apenas permitida a passagem, em 18 pontos autorizados, ao transporte internacional de mercadorias, trabalhadores transfronteiriços e de caráter sazonal devidamente documentados, veículos de emergência, socorro e serviço de urgência.

A pandemia de covid-19 provocou, pelo menos, 3.168.333 mortos no mundo, resultantes de mais de 150,4 milhões de casos de infeção, segundo um balanço feito pela agência francesa AFP.

Em Portugal, morreram 16.974 pessoas dos 836.493 casos de infeção confirmados, de acordo com o boletim mais recente da Direção-Geral da Saúde.

A doença é transmitida por um novo coronavírus detetado no final de 2019, em Wuhan, uma cidade do centro da China.