Jantarada de arroz de míscaros acaba com cinco pessoas feridas.

Era para ser uma noite de diversão tendo como prato principal arroz de míscaros, mas acabou no hospital com uma intoxicação alimentar. Cinco pessoas, com idades entre os 50 e 60 anos, ficaram feridas após terem ingerido aquela espécie de fungo, na aldeia de Fermentelos, Viseu.O alerta foi comunicado aos agentes de socorro ...