Não se sabe ao certo quantas pessoas ali vivem, mas basta olhar para dentro dos espaços exíguos improvisados no interior da vivenda, localizada numa das principais avenidas do Cacém, Sintra, para perceber que as condições são miseráveis. Este sábado, após a reportagem da ‘Investigação Sábado’ transmitida na CMTV, houve quem fizesse as malas e partisse pela calada da noite.









Ver comentários