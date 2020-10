Misericórdia de Barcelos fecha Centro Infantil devido a quatro casos de coronavírus

A Santa Casa da Misericórdia de Barcelos decidiu encerrar o seu Centro Infantil, depois de quatro colaboradoras terem testado positivo para a covid-19, anunciou hoje a instituição.

Em nota informativa publicada no seu site, a Misericórdia refere que o Centro Infantil está fechado hoje e na sexta-feira, enquanto se aguarda que todos os colaboradores sejam testados, apontando para a "próxima semana" a reabertura das instalações.

No Lar Santo André, também da Misericórdia de Barcelos, seis utentes e quatro colaboradores acusaram igualmente positivo.

"Com os resultados de todos os testes de rastreio [no Centro Infantil], esperamos poder reabrir na próxima semana, continuando a garantir os melhores cuidados às crianças do nosso concelho", acrescenta.

Na última semana, uma colaboradora do Centro Infantil de Barcelos tinha testado positivo, tendo a Misericórdia decidido que os alunos da respetiva turma ficariam em casa.

No final da tarde de quarta-feira, a instituição tomou conhecimento de que mais três colaboradoras tiveram resultado positivo para a covid-19, o que levou ao encerramento da estrutura.

Quanto ao lar Santo André, a Misericórdia refere que "felizmente, quer os utentes, quer os colaboradores com resultado positivo para SARS-COV-2 estão bem, apesar das circunstâncias, e sem quaisquer sintomas de covid-19".

A pandemia de covid-19 já provocou mais de um milhão e cinquenta e sete mil mortos e mais de 36,2 milhões de casos de infeção em todo o mundo, segundo um balanço feito pela agência francesa AFP.

Em Portugal, morreram 2.050 pessoas dos 82.534 casos de infeção confirmados, de acordo com o boletim mais recente da Direção-Geral da Saúde.