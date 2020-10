Misericórdia de Sines com 2 mortos e 48 infetados com o novo coronavírus

Uma idosa de 75 anos, é a segunda vitima mortal de Covid-19, no Lar da Misericórdia de Sines que regista 50 casos positivos, dos quais 38 são residentes e 12 são funcionários.

Segundo fonte da Misericórdia, a idosa estava internada no Hospital do Litoral Alentejano desde domingo, e além de ser uma pessoa de alto risco, devido ao seu estado de saúde, apresentava também "comorbilidades". A outra vitima mortal é uma idosa de 86 anos, que morreu na segunda-feira, depois de dois dias internada no Hospital do Litoral Alentejano.

Ao longo do dia de ontem, após a deteção de casos positivos no Lar Prats da Santa Casa da Misericórdia de Sines, foram realizados 284 testes à Covid-19, a utentes e funcionários, onde foi detetado mais um idoso infetado e cinco funcionários.

O idoso infetado residia na ala do Lar onde já tinham sido detetados os outros casos, nas restantes alas e valências não foi detetado nenhum caso positivo.

Recorde-se que este surto teve início no passado fim-de-semana quando duas residentes foram hospitalizadas após a apresentação de sintomas. De imediato, toda a ala do Lar Prats foi testada, tendo-se registado 42 casos positivos: 35 residentes e 7 funcionários.

Segundo a Autoridade de Saúde, "a existência de funcionários infetados, e as necessidades de isolamento profilático destes e dos seus contactos, exige que sejam providenciados meios complementares para o regular funcionamento da instituição. A Segurança Social está a assegurar a disponibilização de recursos humanos para auxiliar nos cuidados aos residentes do lar".

A Câmara Municipal de Sines garante "a criação de todas as condições logísticas para o acolhimento dos meios humanos disponibilizados pela Segurança Social e reforça o apoio à Santa Casa em termos de equipamentos de proteção individual".

Apoiará, ainda, financeiramente a Santa Casa da Misericórdia no sentido de "serem contratualizados os serviços especializados complementares que se venham a justificar para o normal funcionamento das diversas valências".

Uma vez que a situação impõe novamente a suspensão de todas as visitas, mas tendo em consideração a natural preocupação dos familiares dos residentes, a Santa Casa da Misericórdia tomou a iniciativa de criar uma linha telefónica dedicada à prestação de informações aos familiares dos residentes, a qual funciona através do número 924 187 817.

A Autoridade Local de Saúde anunciou que "continua a acompanhar a situação e encontra-se em permanente comunicação com o clínico residente da Santa Casa da Misericórdia de Sines e médico da Unidade Local de Saúde, assim como com o corpo clínico de retaguarda do Hospital do Litoral Alentejano".