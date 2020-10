Misericórdia de Sines com 42 casos positivos de Covid-19

Aumentou para 42 o número de pessoas infetadas pelo novo coronavírus na Santa Casa da Misericórdia de Sines, anunciou esta terça-feira a autoridade local de saúde.

Dos 42 casos identificados, 35 são utentes do lar de idosos e os outros 7 são funcionários que também tiveram resultados positivos nos testes de despiste da covid-19, realizados ontem a 111 utentes e funcionários da instituição.

Eduardo Bandeira, provedor da Misericórdia de Sines anunciou que "amanhã vamos realizar 320 testes aos restantes idosos e funcionários para perceber se há mais pessoas infetadas noutras partes da instituição".

Dos 35 utentes infetados, um está internado no Hospital do Litoral Alentejano, os restantes "estão isolados numa ala da instituição, alguns com sintomas ligeiros" acrescentou a autoridade local de saúde.

Recorde-se que uma utente do lar da Misericórdia de Sines, com 86 anos, infetada com Covid-19, morreu na segunda-feira no Hospital do Litoral Alentejano (HLA).