Misericórdia de Sines com mais dois utentes infetados com coronavírus

Aumentou para 52 o número de pessoas infetadas com o vírus que provoca a covid-19, no Lar de Misericórdia de Sines.

Segundo fonte da Santa Casa da Misericórdia de Sines, dois utentes, que inicialmente tinham tido resultados negativos no teste, "apresentaram sintomas" da doença e por precaução foram ontem internados no Hospital do Litoral Alentejano, onde testaram positivo.

Os dois utentes "estão estabilizados", indicou a delegada de saúde de Sines, Fernanda Santos.

Com estes dois novos casos, sobe para 52 o número total de pessoas infetadas, dos quais 40 utentes e 12 funcionários, havendo já a registar dois óbitos.

De acordo com o provedor da Misericórdia de Sines, Eduardo Bandeira, a Segurança Social "já está a responder" às necessidades de recursos humanos, com uma Brigada de Intervenção Rápida, "que foi ativada" para auxiliar nos cuidados aos residentes do lar.

"Entre quarta-feira e hoje já começaram a chegar técnicos de apoio" à Estrutura Residencial para Idosos (ERPI), adiantou o provedor da Misericórdia de Sines, que confirmou que tem mais de 20 funcionários em isolamento.