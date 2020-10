Misericórdia de Sines realiza 320 testes à Covid-19 a utentes e funcionários

Um total de 320 utentes e funcionários de todas as valências da Santa Casa da Misericórdia de Sines vão ser testados esta quarta-feira, anunciou a instituição.

Depois da realização de 111 testes na segunda-feira, onde foram detetados mais 42 novos casos, dos quais 35 são utentes e sete funcionários do lar de idosos, a instituição decidiu testar todos os utentes e funcionários para tentar conter o surto.

Um total de 44 pessoas do Lar da Santa Casa da Misericórdia de Sines estão infetadas com o vírus que provoca a covid-19, num surto que já regista uma vítima mortal e um utente hospitalizado, foi ontem revelado.

"Neste momento, todos os positivos estão isolados na instituição, assim como as pessoas de alto risco, noutro local. [A Misericórdia] tem capacidade para crescer até 78 camas", adiantou ao Correio da Manhã a delegada de saúde de Sines, Fernanda Santos.

Quanto aos 35 utentes que testaram positivo ontem "estão todos assintomáticos" e "encontram-se bem", indicou a delegada de saúde que "desconhece para já a origem" deste surto.

Por determinação da Autoridade de Saúde Pública "vão ser também feitos testes aos outros utentes da Santa Casa que não são idosos, no Lar de Infância e Juventude ‘A Ancora’ e na Casa de Acolhimento ‘Mãe Sol’, vão ser testados trabalhadores e residentes, embora não hajam interações entre estas duas respostas sociais e o Lar Prats", ressalvou o provedor da Misericórdia, Eduardo Bandeira.

O surto de covid-19 no Lar Prats da Misericórdia foi identificado no sábado, com os primeiros dois casos de utentes infetados, um deles uma mulher que morreu na segunda-feira no Hospital do Litoral Alentejano (HLA), em Santiago do Cacém, onde está também internado uma outra idosa.