Misericórdias e IPSS dizem que vacinação de dirigentes nos lares cumpriu orientações

Misericórdias e IPSS defenderam esta quinta-feira em audição parlamentar a vacinação contra a covid-19 de dirigentes ativos nos lares, considerando-o "um dever moral" de proteção aos utentes e um ato para o qual tinham orientações.

Perante críticas aos casos de vacinação indevida e abusos vindos a público nas últimas semanas nas prioridades na inoculação contra a covid-19, o padre Lino Maia, presidente da Confederação Nacional de Instituições de Solidariedade (CNIS) assumiu-se perante os deputados pelo responsável da vacinação de "dirigentes ativos", um conceito que limitou a quem tem de facto funções de contacto direto com utentes, excluindo uma generalização a todos os órgãos sociais dos lares.

"Se há aqui algum criminoso, o criminoso sou eu. Eu é que introduzi a questão dos dirigentes ativos. Coloquei-a em três instâncias: na comissão permanente [de acompanhamento da pandemia], dizendo à senhora ministra [do Trabalho, Solidariedade e Segurança Social] que deviam ser vacinados, ao ex-coordenador da 'taskforce' [Francisco Ramos] e também num encontro com o primeiro-ministro [António Costa]. Nenhum dos três disse ámen, mas também nenhum dos três me contrariou. Até que um dos três achou que era de facto necessário, que se justificava plenamente", disse Lino Maia.