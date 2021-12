Missas de Natal sem beijo ao menino Jesus

O tradicional gesto de beijar a imagem do menino Jesus nas missas de Natal volta a estar suspenso, o que acontece pelo segundo ano consecutivo, devido à subida dos casos de Covid-19, revelou ontem, em Fátima, o secretário e porta-voz da Conferência Episcopal Portuguesa (CEP), padre Manuel Barbosa.O responsável, que falava no final da reunião do Conselho Permanente da CEP, disse que “não há orientações especificas” para o período de Natal e renovou “o apelo constante para que se mantenham todos os cuidados básicos” de uso de máscara, higienização das mãos e distanciamento entre fiéis, “com maior rigor nesta fase em que há mais celebrações”.