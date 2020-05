Missas no recinto do Santuário de Fátima mas sem peregrinos no 13 de maio

Para aceder a todos os Exclusivos CM do dia 06.05.2020, ligue para: 760 10 80 82* Tome nota do código e coloque-o abaixo » Mais informação sobre este serviço Número válido apenas para Portugal. Custo da chamada €0.60 + IVA Saiba mais sobre outros métodos de pagamento

As celebrações da peregrinação de 12 e 13 de maio a Fátima afinal vão realizar-se no recinto de oração do Santuário e incluir as procissões das velas e do adeus, mas sem a "presença física" de peregrinos e com todo o espaço envolvente fechado com grades. Passados 103 anos das aparições, é a primeira vez que é pedido aos fiéis para ficarem em casa e fazerem um "caminho espiritual" e uma "peregrinação pelo coração".A peregrinação começa às 21h30 do dia 12, com o Rosário, seguido da procissão ...