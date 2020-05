Missas no Santuário de Fátima com peregrinos vão voltar

O recinto de oração do Santuário de Fátima recebe no próximo sábado, às 11h00, a primeira missa com a participação de peregrinos, após uma interrupção de dois meses e meio, que visou evitar focos de contaminação da Covid-19. Aos sábados, domingos e nos dias 13, as missas das 11h00 passam a celebrar-se no recinto, tal como a missa das 15h00 aos domingos. O recinto não terá lugares marcados, cabendo a cada peregrino participar nas celebrações de forma a cumprir as regras de distanciamento físico.

As outras missas realizam-se na Basílica da Santíssima Trindade, que poderá acolher até sete mil fiéis, dado que a lotação total ultrapassa os dez mil lugares marcados. Neste período de suspensão das missas comunitárias, têm estado a ser celebradas na Basílica de Nossa Senhora do Rosário, à porta fechada e com transmissão pela internet.

As pias de água benta, à entrada das basílicas, vão continuar vazias, e a comunhão durante a missa continuará a ser na mão.

O Santuário de Fátima vai reforçar as equipas de vigilantes, colocados no recinto e a acolher os peregrinos, de forma a evitar aglomerações. Ao contrário da Basílica, em que os lugares estão marcados, o recinto de oração vai manter-se amplo e apenas com as habituais grades a delimitar o corredor usado para as procissões das Velas e do Adeus, nas peregrinações dos dias 12 e 13, até outubro.

As celebrações na Capelinha das Aparições serão também retomadas no sábado, com a recitação do terço, às 12h00, às 18h30 e às 21h30. Aos fins de semana, o terço será às 10h00 e às 16h00. No que tem que ver com as missas, apenas a das 12h30, de segunda a sexta-feira.

O Santuário de Fátima tem vindo a retomar a atividade de forma gradual. Os espaços de atendimento e litúrgico (para visita e oração) e as lojas reabriram dia 4 e duas semanas depois foram os espaços museológicos. Nos espaços fechados é obrigatório o uso de máscara e a higienização das mãos.





Mais informação sobre coronavírus AQUI.

MAPA da situação em Portugal e no Mundo.

SAIBA como colocar e retirar máscara e luvas.

APRENDA a fazer a sua máscara em casa.

CUIDADOS a ter quando recebe uma encomenda em casa.

DÚVIDAS sobre coronavírus respondidas por um médico

Em caso de ter sintomas, ligue 808 24 24 24