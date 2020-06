Mistério no Douro: Animal no rio pode ser lontra em vez de crocodilo

Se há ou não um crocodilo no rio Douro ainda não é seguro afirmar, garante o biólogo marinho Élio Vicente, diretor do centro de reabilitação do Zoomarine. "Até ao momento, houve apenas avistamento de pegadas, e pelo espaçamento das mesmas e as marcas deixadas pela cauda, calcula-se que seja um crocodilo do Nilo", explicou o especialista ao CM.



O animal, que também pode ser uma lontra, está a ser procurado pelas autoridades espanholas. A ser um crocodilo, "é jovem, mede apenas 1,5 metros, e não é perigoso, embora possa causar ferimentos em humanos" e "provavelmente, terá sido um animal de estimação, que fugiu ou foi abandonado".

