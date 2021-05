Mobiliário 'made in Portugal' tenta seduzir no Dubai com aposta na sustentabilidade

O projeto Associative Design - The Best of Portugal estreou-se hoje no The Hotel Show Dubai, com artigos de mobiliário e decoração que apostam na sustentabilidade, na expectativa de aumentar as exportações para o "importante" mercado dos Emirados Árabes Unidos.

O dia começou cedo para a organização do Associative Design -- The Best of Portugal, para ultimar os preparativos do 'stand' português no The Hotel Show Dubai, uma das principais mostras do setor, que se realiza há mais de 20 anos.

Portugal faz-se representar na mostra, que decorre até 02 de junho, no Dubai World Trade Centre, com um 'stand' de 200 metros quadrados, que replica várias áreas e compartimentos de um hotel, com produtos de mobiliário e decoração portugueses que primam pela sustentabilidade, sob a marca "Made in Portugal naturally".

"Temos aqui uma verdadeira casa portuguesa, com uma inclinação óbvia para o tema da sustentabilidade e a utilização na hotelaria", disse o presidente da Associação das Indústrias de Madeira e Mobiliário de Portugal (AIMMP), Vítor Poças, à Lusa, no Dubai.

Segundo a associação, o mercado dos Emirados Árabes Unidos é "extremamente importante" para o setor da madeira e mobiliário português, que representou 15 milhões de euros em exportações, em 2020, razão pela qual a AIMMP tem vindo a organizar várias participações ao longo dos anos, em quase todos os Emirados, em várias mostras, como o Hotel Show Dubai, a Dubai Design Week, a IDF Omã, ou a Decofair Saudi Arabia.

"Há aqui uma curadoria que abarca diversos setores da economia portuguesa e que são muito importantes para a nossas exportações", afirmou Vítor Poças, referindo-se a outro tipo de produtos também expostos no 'stand' português, como a cortiça, têxteis e cerâmica.

Paralelamente à feira, a AIMMP está a promover uma missão de negócios naquele Emirado, com 25 empresas do setor, que, segundo o responsável, estão com "uma grande expectativa" relativamente à mostra.

"Fazer o Hotel Show Dubai gera uma grande expectativa para nós", disse o responsável, lembrando a importância da hotelaria no Dubai, "um ícone do turismo em todo o mundo".

O projeto Associative Design -- The Best of Portugal abarca toda a fileira de produtos para casa, desde o mobiliário, cutelaria, porcelanas, ou têxteis, explicou à Lusa a curadora e responsável Salete Peixinho.

"O conceito do 'stand' aqui no Hotel Show é, primeiro de tudo, a sustentabilidade, que é sempre a nossa imagem de marca em qualquer evento", explicou a designer de interiores.

Além da preocupação com a sustentabilidade, os produtos escolhidos para a exposição tinham também de obedecer a três outros critérios: inovação, tecnologia e design.

"O mercado árabe, neste momento, está a passar por duas fases, na minha opinião: ainda quer os dourados, mas já começa a fugir muito para a tendência da sustentabilidade, da procura das madeiras, da procura daquilo que é original, daquilo que é natural, as pedras, os metais nobres, [...] , matérias-primas como a cortiça, como tapetes de qualidade feitos à mão, com técnicas diferentes, produtos artesanais. Procuram exclusividade e, acima de tudo, singularidade", apontou Salete Peixinho.

A abertura do 'stand' português contou com a presença do embaixador de Portugal nos Emirados Árabes Unidos, Joaquim Lemos, e do presidente do Conselho Empresarial Português no Dubai, Caetano Leitão.

De acordo com o responsável do Conselho Empresarial, o mercado do Dubai está a agora a começar a abrir-se aos produtos portugueses, com interesse para adquirir peças "bem desenhadas", de luxo, embora com um preço que não seja "desproporcionado".

"Sempre tivemos essa disponibilidade para mostrar [os produtos] pelo mundo fora e, especialmente, aqui nos Emirados Árabes Unidos e no Dubai em particular, mas só ultimamente é que há abertura do lado do público daqui para, efetivamente, ver com outros olhos o que é português", apontou Caetano Leitão.

"Já temos várias empresas que estão aqui colocadas já há muitos anos, temos lojas de móveis no Dubai Mall, que é dos maiores centros comerciais a nível mundial e isso começa a gerar confiança e ajuda bastante", acrescentou.