Modalidade 'casa aberta' da vacinação disponível para maiores de 50 anos a partir de sexta-feira

Os maiores de 50 anos sem agendamento da vacina podem, a partir de sexta-feira, deslocar-se ao centro de vacinação pertencente ao centro de saúde onde estejam inscritos para receber a primeira dose, anunciou hoje a 'task force'.

"A partir de 25 de junho, a modalidade 'casa aberta' fica disponível para a vacinação de primeiras doses de utentes com idade igual ou superior a 50 anos", adianta a 'task force' do plano de vacinação contra a covid-19.

A 'task force' lembra que, para serem vacinados nesta modalidade, estes utentes devem obrigatoriamente dirigir-se ao centro de vacinação do local onde estão inscritos no Centro de Saúde, dentro dos horários específicos para esta modalidade em cada ponto de vacinação, desde que não tenham sido infetados com covid-19 nos últimos seis meses.