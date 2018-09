Impresso do site do jornal Correio da manhã, em www.cmjornal.pt

ModaLisboa e Portugal Fashion unem-se e criam nova semana da moda portuguesa

Nova semana da moda portuguesa surge como uma versão 'beta', uma espécie de estágio ainda de desenvolvimento.

A nova semana da moda portuguesa acontece em outubro e junta, pela primeira vez, a ModaLisboa e o Portugal Fashion na organização, deixando de haver dois eventos de moda "dessincronizados", avançou esta terça-feira à Lusa fonte oficial.



A nova semana da moda portuguesa surge como uma versão 'beta', uma espécie de estágio ainda de desenvolvimento, com o primeiro fim de semana a ser da ModaLisboa, em Lisboa, e o fim de semana seguinte do Portugal Fashion, no Porto, e "com ambas as equipas a ter um esforço coordenado", avançou à Lusa Adelino Costa Matos, presidente da Associação Nacional dos Jovens Empresários (ANJE), entidade organizadora do Portugal Fashion.



"A perspetiva futura é que exista uma semana da moda nacional e que tem eventos no Porto e em Lisboa. E tentarmos durante a semana ter potencialmente eventos conjuntos que possam tornar isso numa semana da moda portuguesa e não dois eventos de moda, de alguma forma, dessincronizados", acrescentou Adelino Costa Matos.



Em entrevista à Lusa, no âmbito da assinatura de um protocolo assinado esta terça-feira em Matosinhos, distrito do Porto, entre o Portugal Fashion e a ModaLisboa, o presidente da ANJE explica que o modelo vai estar em construção.



"Uma questão importante nisto tudo é unirmos esforços no aspeto de não estarmos a investir nos mesmos locais, nas mesmas datas, ou seja, tentarmos rentabilizar ao máximo o investimento que fazemos de forma coordenada", explicou aquele responsável.



No protocolo assinado entre o presidente da ANJE e a presidente da ModaLisboa, Eduarda Abbondanza, é intenção das associações coordenarem estilistas, organização dos eventos e outras atividades, com o objetivo de "criar escala", "massa crítica" e "criar valor", sendo que neste momento as medidas para realizar uma nova semana de moda portuguesa ainda não estão fechadas.



"Está tudo em discussão e coordenação, sendo que há uma ou duas questões mais práticas que vamos já executar na próxima edição" e que vai "servir como uma versão 'beta' para o futuro, para nos entendermos, nos coordenarmos e trabalharmos em conjunto e a partir daqui cada vez mais termos esforços superiores", acrescentou.



Segundo Adelino Costa Matos, mais do que ver se corre bem, é preciso "começar a trabalhar".



"São duas associações que estiveram de alguma forma separadas durante 20 anos e que agora têm uma intenção clara de trabalhar em conjunto e esta primeira versão será uma ótima oportunidade de trabalhar e percebermos em que áreas somos mais fortes e criar mais valor trabalhando em conjunto", realçou.



O primeiro-ministro, António Costa, deu os parabéns à ModaLisboa e ao Portugal Fashion por terem conseguido assinar um protocolo de cooperação para a promoção, nacional e internacional, da moda portuguesa após duas décadas a trabalhar de forma individual.



"Verifico com muita satisfação que hoje já não é preciso pensar, sonhar. [O protocolo de cooperação] é hoje uma realidade (...). Muitos parabéns e muito obrigado por este acordo", declarou António Costa, durante a cerimónia de assinatura, que decorreu esta tarde na Casa da Arquitetura, em Matosinhos.



António Costa, que classificou numa primeira vez o acordo como um "casamento" para depois chamar o protocolo de "início de namoro assinado", sublinhou que aquele documento é "muito importante para o país", designadamente para ajudar a alavancar as exportações portuguesas até 2030, cuja meta traçada é chegar aos 50% do Produto Interno Bruto.