Moderna começa ensaios clínicos com vacina Covid-19 específica para a variante Ómicron

A farmacêutica Moderna anunciou esta quarta-feira que começou a fase dois dos primeiros ensaios clínicos de uma dose de reforço da Vacina Covid-19 feita especificamente para a variante Ómicron.

O primeiro participante no estudo já recebeu a dose de reforço do fármaco em questão.

"Ficamos confiantes com a presença de anticorpos contra a Ómicron seis meses após a administração do atual reforço da mRNA-1273. Ainda assim, perante a ameaça a longo-prazo de resposta imunitária deficitária da Ómicron, avançamos com uma candidata a vacina de reforço específica para esta variante, e estamos satisfeitos por informar que começámos a fase dois do nosso ensaio clínico", esclarece a empresa em comunicado.