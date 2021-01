Moderna diz que vacina protege contra novas variantes da Covid-19 mas já prepara versão alternativa

diretor científico da empresa Moderna, Tal Zaks, esta alternativa em desenvolvimento será como um seguro caso a vacina clássica não funcione com a variante sul-africana.





A empresa Moderna avançou esta segunda-feira que a vacina desenvolvida contra a Covid-19 é eficaz contra as novas variantes, britânica e de África do Sul, da Covid-19, porém, parece ser menos eficaz contra a variante sul-africana.Por esse motivo, a empresa já se encontra a preparar uma nova versão com mais anticorpos visto que a atual contém poucos anticorpos contra a variante descoberta na África do Sul.Esta nova alternativa funcionará como um reforço da vacina original, avança o The New York Times. Segundo o