Modernização da linha férrea custa 60 milhões de euros

O Governo pretende investir mais de 60 milhões de euros na modernização da linha do Algarve, sendo a maior parte da verba destinada à eletrificação da ferrovia.

Segundo a proposta de Orçamento do Estado para 2021, está previsto que sejam aplicados 46,1 milhões de euros na eletrificação dos troços entre Faro e Vila Real de Santo António e entre Tunes e Lagos.

Este é um processo que tem sofrido sucessivos atrasados. Em 2018, o então ministro do Planeamento e Infraestruturas, Pedro Marques, chegou a anunciar que os primeiros concursos da obra deveriam ser lançados nesse ano, o que não aconteceu.

Atualmente, apenas se encontra eletrificada a linha entre Tunes e Faro, com uma extensão de 38,5 quilómetros, faltando ainda fazer o mesmo nos restantes mais de 100 quilómetros da ferrovia da região.

No caso do troço entre Faro e Vila Real de Santo António, estão em causa 57,4 quilómetros, onde existem seis estações e oito apeadeiros.



O projeto de impacte ambiental, que esteve em consulta pública no início deste ano, indicava, entre outras intervenções, a transformação da passagem de nível junto à estação de Tavira numa travessia apenas para peões, com a construção de uma passagem inferior à linha férrea.

No troço entre Tunes e Lagos, com uma extensão de 45 quilómetros, estão previstas passagens superiores em Portimão e Poço Barreto Silves), de forma a suprimir as atuais passagens de nível rodoviárias.