Moeda comemorativa da Jornada Mundial da Juventude vai entrar em circulação

Uma moeda de dois euros comemorativa da Jornada Mundial da Juventude (JMJ) vai entrar em circulação. O Banco de Portugal (BdP) anunciou que vai começar a ser emitida a 19 de julho.A moeda terá um limite de dois milhões e trinta mil euros, segundo um aviso publicado esta quarta-feira em Diário da República.Na face comum (popularmente conhecida como cara) a moeda mostra o valor de dois euros e o desenho normal com os contornos da União Europeia (UE).A face nacional (ou coroa) apresenta: uma cruz peregrina e várias figuras que evidenciam as várias origens étnicas da JMJ; duas mãos que envolvem os desenhos e que procuram refletir o acolhimento do Papa e a universalidade do evento; legendas com "Jornada Mundial da Juventude 2023", "Portugal", "Casa da Moeda" e o nome do autor; em torno do desenho estão as 12 estrelas da UE.Além da moeda comemorativa da JMJ, o BdP anunciou a emissão de "Uma Moeda pela Paz", que começará a ser emitida a 15 de novembro, e que terá um limite de um milhão e trinta mil euros em exemplares.Na coroa da moeda é visível a inscrição da palavra "Paz" nas 16 línguas oficiais dos 20 países da Zona Euro.