Mogadouro fecha parques infantis e desportivos após quatro casos positivos de Covid-19

A Proteção Civil de Mogadouro deliberou esta segunda-feira encerrar "de imediato" todos os parques infantis e desportivos do concelho, até ao final do mês, na sequência do aparecimento de quatro casos positivos de Covid-19 durante o fim de semana.

Segundo a deliberação, a que a Lusa teve acesso e que foi tomada numa reunião da Comissão Municipal de Proteção Civil de Mogadouro (CMPCM), "foi decidido encerrar todos os parques infantis e recintos desportivos ao ar livre ou em recinto fechado até às 23h59 do dia 31 de agosto".

O mesmo documento indica "a proibição da realização de procissões e outras manifestações de qualquer natureza, por igual período, em todo o concelho de Mogadouro", no distrito de Bragança.