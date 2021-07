Monchique exige correção do erro que coloca concelho em risco elevado de contágio de Covid-19

O presidente da Câmara de Monchique exigiu hoje que o erro que coloca o concelho em risco elevado de incidência de covid-19 seja corrigido até às 19:00 para não prejudicar a restauração e as outras atividade económicas.

"A ver se até às sete da tarde há uma deliberação do Governo sobre esta questão para que fique resolvida antes de entrarem em vigor as normas para a restauração", realçou à Lusa Rui André.

O anúncio da colocação do concelho em risco elevado foi conhecido depois da reunião do Conselho de Ministros que se realizou esta quinta-feira e foi tomada por considerar que o concelho teria ultrapassado os 120 casos de covid-19 por 100 mil habitantes, porém Rui André sublinhou que, no caso dos territórios de baixa densidade, o critério "é duas semanas de 240 casos".