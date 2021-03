Depois de ter estado no nível de risco extremamente elevado devido ao número de casos de Covid-19 que registou, sobretudo no Lar da Santa Casa da Misericórdia, Monchique é, desde quarta-feira, um concelho sem qualquer caso ativo de infeção pelo coronavírus.“Foram muitos dias de angústia e esperança, vivendo cada dia com os cuidados e apoios necessários e possíveis, mas temos consciência de que esta luta não acaba aqui”, refere o presidente da autarquia e vice-provedor da Santa Casa da Misericórdia, Rui André, que diz estar consciente de que “ainda teremos muitos dias de pandemia pela frente”.